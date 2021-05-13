روسيا تعلن اكتشاف أولى الإصابات بسلالة كورونا الهندية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إنه تم تسجيل انتشار عدوى كورونا الهندية المتحورة، بين طلاب أجانب يدرسون فى جامعة مقاطعة أوليانوفسك كانوا قد وصلوا من الهند أواخر أبريل وأوائل مايو، مشيرة إلى أن 52 طالبا أجنبيا يتلقون حاليا العلاج فى المستشفيات.
وأضافت أنه جرى السبت الماضى، عقد اجتماع طارئ فى المنطقة بشأن تفشى كورونا بين الطلاب الأجانب، والذى وقع فى نهاية أبريل.
وأشارت إلى أنه لمنع انتشار المرض يخضع فندق "سوفيتسكايا"، حيث يعيش الطلاب الأجانب، والمغلق حاليا، لعملية تطهير كاملة.
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