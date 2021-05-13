تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية خدمات المعاش لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة ، وتقديم معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة عبارة عن مبالغ مالية شهرية تصرف للمستفيدين بالاعتماد علي أموال الزكاة ويقتصر استحقاق هذا النوع من المعاش علي المواطنين المقيمين بصورة دائمة بالمملكة ممن يتوافر لديهم الاشتراطات التي وضعتها هيئة تنظيم الضمان الاجتماعي ، كما يستفيد من هذا النوع من المعاش المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو الأرملة الأجنبية لمواطن سعودي ولديها أبناء منه ، وكذلك السعوديات الأرامل لأزواج أجانب ، وفئات المعاقين والأرامل ذوات الأيتام والأيتام ممن لا يتوفر لهم وثائق ثبوت الجنسية السعودية ولهم بطاقات تنقل ، كل هذا بناء علي شروط وضعتها هيئة الضمان الاجتماعي كما ورد علي موقع وزارة الموارد البشرية.

كيفية تقديم معاش الضمان الاجتماعي بالمملكة اشتراطات تقديم طلب المعاش

يجب علي المواطن تحديث بيانات الحساب الوطني الموحد للاستفادة من خدمات معاش الضمان الاجتماعي وفق الشروط التالية:

يجب أن يكون مقدم طلب المعاش ضمن إحدى الفئات المستهدفة.

يجب أن ينطبق على المستفيد شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

يجب أن يقوم مقدم الطلب بإنشاء ملف شخصي له في حال كان مستفيد جديد لأول مرة والقيام بتعبئة البيانات اللازمة كالآتي: البيانات الشخصية لمقدم الطلب. بيانات العنوان والتواصل لمقدم الطلب. بيانات الحساب البنكي الخاص بالمستفيد. الإفصاح عن الدخل الشهري لمقدم الطلب.

في حال استحقاق المستفيد للتقديم على المعاش الضماني ، يقوم المستفيد بتعبئة بيانات الطلب وهي كالآتي: بيانات العائل للمستفيد إن وجدت. بيانات الدخل الخاص بالمستفيد. بيانات أسرة صاحب طلب المعاش. بيانات الحساب البنكي الخاص بالمستفيد. إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها.

يقوم المستفيد بتقديم طلب المعاش ومتابعته من خلال مبوب طلباتي إلي أن يتم اتخاذ قرار فيه.

ويمكنكم التعرف علي شروط التأهيل الشامل وخطوات تقديم معاش الضمان من موقع وزارة الموارد البشرية ويمكنكم من خلال موقعنا ثقفني التعرف علي خطوات التسجيل لمستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.