موعد مباراة الهلال والباطن اليوم والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز مباراة الهلال ضد الباطن اليوم الجمعة 14 مايو 2021 في الجولة السابعة والعشرين من الدوري السعودي الذي يشهد العديد من المباريات القوية أهمها مباراة فريق الاتفاق ضد الشباب صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن الزعيم حامل اللقب، ومتصدر جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان حاليا بشكل منفرد بعدما تمكن من اكستاح منافسه الرئيسي الشباب في الجولة الماضية ليتمكن من فض الشراكة، ويتصدر جدول الترتيب ساعيا للحفاظ على تلك الصدارة حتى نهاية البطولة لتحقيق لقبه السابع عشر تاريخيا في البطولة، وينطلق موعد مباراة الهلال والباطن اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال ضد الباطن في مباراة قوية يأمل فيها الزعيم تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات منتشيا بفوزه العريض في آخر مبارياته التي خاضها في الدوري السعودي ضد فريق الشباب، وحقق انتصار عريض بخماسية مقابل هدف، حيث تقدم جوميز أولا بهدف مبكر للهلال في الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل مارتينيز في الدقيقة الخامسة للشباب، ولكن جوميز عاد وتقدم للهلال من جديد بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 25، وسجل زميله فييتو هدف ثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل الزعيم هدفين آخرين عن طريق كنو، وناصر الدوسري ليقتنص الهلال ثلاث نقاط هامة يتواجد بها منفردا على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 51 نقطة جمعها من خوض 26 مباراة حقق فيها الفوز في 15 مباراة، وتعادل في ست مباريات، وخسر خمس.

الباطن يأمل في تحقيق أفضل النتائج الإيجابية ضد الهلال في ظل منافسته الصعبة حاليا على الخروج من منطقة الخطر في ترتيب الدوري السعودي، حيث يتواجد حاليا في المركز الثالث عشر برصيد 29 نقطة بفارق تسع نقاط عن متذيل الترتيب فريق العين، ويأمل الباطن في تقديم مباراة قوية ضد الهلال كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية عشر، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق سجلهما كلا من يوسف الجبلي، وريناتو جونيور للباطن، بينما سجل كلا من كنو وجوميز هدفي الهلال.

جدول ترتيب الدوري السعودي

9:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، والأردن.

10:00 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الباطن

موعد مباراة الهلال والباطن اليوم