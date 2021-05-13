تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم مجانا. نايل سات استرا سات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم ، هو ما يهتم به الكثير من محبي وعشاق كرة القدم الإنجليزية حيث يفتح ملعب أولد ترافود معقل مان يونايتد أبوابة لاستقبال اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ولعل الكثير ممن لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بين سبورت الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري التعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم مجانا على نايل سات وعرب سات واسترا سات وباقي الأقمار الصناعية الأخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول

قنوات تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم نايل سات ، يلعب الريدز لقاء اليوم الخميس أمام مان يونايتد في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع بتوقيت القاهرة وتمام الساعة العاشرة وربع بتوقيت مكة المكرمة، وتُذيع مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم نايل سات عربسات شبكة قنوات بين سبورتس القطرية الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن يعلق على اللقاء عصام الشوالي.

تشكيلة ليفربول أمام مان يونايتد:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ألكسندر-أرنولد- كاباك- فابينيو- روبرتسون

خط الوسط: تياجو- فينالدوم- ميلنر

خط الهجوم: محمد صلاح- ماني – فيرمينو

تشكيلة مانشستر يونايتد أمام ليفربول:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا- ليندلوف- بايلي- لوك شو

خط الوسط: مكتوميناي- فريد- بوجبا

خط الهجوم: برونو فرنانديز- كافاني- راشفورد

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول

نرصد الآن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على النايل سات، حيث من المتوقع أن تنقل قناة ليبيا الرياضية اللقاء بين الفريقين عبر القمر نايل سات وعرب سات، لذلك سنرفق لكم ترددها لعلها تكون ضمن القنوات المجانية التي تنقل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم مجانا.

تردد قناة تنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد على النايل سات

وتوجد بعض القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم مجانا عبر الأقمار الأخرى، والتي ينضم لها قناة أرينا سبورت وتردد قناة فازريش التي ستذيع مباراة ليفربول ومان يونايتد مجانا في الدوري الإنجليزي:

قناة RMC Sport 1 France HD علي القمر الصناعي استرا 19 شرق

قناة Spiler 1 TV Hungary علي القمر الصناعي ثور 8 غرب

قناة beIN Sports 4K Qatar علي القمر الصناعي سهيل سات

قناة beIn Sports 1 Premium Qatar HD علي القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات

قناة Sky Sport 2 Germany HD علي القمر الصناعي استرا 19 شرق

قناة Dazn 1 Spain HD علي القمر الصناعي استرا 19 شرق

قناة Sport TV 1 Portugal HD علي القمر الصناعي هيسباسات

قناة TV2 Sport Premium Norway HD علي القمر الصناعي ثور 8 غرب

قناة beIN Sports 1 English HD علي القمر الصناعي سهيل سات

قناة SuperSport 2 Albania HD علي القمر الصناعي يوتلسات 16

قناة Cosmote Sport 1 HD Greece علي القمر الصناعي يوتلسات 16

قناة TV2 Sport Premium 2 Norway HD علي القمر الصناعي ثور 8 غرب

قناة SK 1 Croatia HD علي القمر الصناعي يوتلسات

قناة SK 1 Serbia HD علي القمر الصناعي يوتلسات

قناة Ziggo Sport Select Netherlands HD علي القمر الصناعي استرا 23 شرق

ويدخل ليفربول مباراة مانشستر يونايتد اليوم الخميس بالدوري الإنجليزي متواجداً في المركز السادس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، بينما سيدخل مانشستر يونايتد لقاء الريدز متواجداً في المركز الثاني برصيد 70 نقطة، ويعتل صدارة الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة.