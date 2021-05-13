أخبار اليمن : فروع المؤتمر تهنىء الرئيس بعيد الفطر وتؤكد مساندتها لكل مواقفه الوطنية وقراراته التن

فروع المؤتمر تهنىء الرئيس بعيد الفطر وتؤكد مساندتها لكل مواقفه الوطنية وقراراته التنرفع رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بأمانة العاصمة والمحافظات والجامعات برقيات تهاني الى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام هنأوه فيها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وعبر رؤساء فروع المؤتمر في برقياتهم عن تهانيهم لرئيس المؤتمر الشيخ صادق بن امين ابوراس ونوابه وقيادات وقواعد المؤتمر بمناسبة حلول هذه المناسبة الدينية العظيمة التي تاتي عقب شهر فضيل هو شهر الصيام رمضان .

واكدت برقيات رؤساء الفروع التي اطلع المؤتمر على نسخة منها (امانة العاصمة – محافظة سقطرى – محافظة عمران – محافظة أبين – محافظة حجة – محافظة المحويت – محافظة إب- محافظة صنعاء –محافظة صعدة –محافظة ريمة – محافظة لحج- محافظة تعز – محافظة وجامعة ذمار) ان كافة قيادات وقواعد المؤتمر سيظلون يقفون خلف قيادتهم ممثلة برئيس المؤتمر الشيخ صادق بن امين ابوراس ويدعمون ويساندون توجهات رئاسة المؤتمر الوطنية والتنظيمية الهادفة الى تجسيد مواقف المؤتمر في مواجهة العدوان والحصار مع بقية القوى الوطنية وفي الوقت نفسه الخطوات الرامية الى الحفاظ على الوحدة التنظيمية وتفعيل النشاط التنظيمي للمؤتمر واعادة تحديث بنائه التنظيمي بما يواكب متغيرات الحاضر ومتطلبات المستقبل.

وعبر رؤساء فروع المؤتمر عن خالص تهانيهم لقيادة المؤتمر بهذه المناسبة سائلين الله العلي القدير ان يعيدها وقد تحقق لليمن النصر والسلام.

