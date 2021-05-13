أخبار اليمن : الهيئات التنظيمية المؤتمرية (البرلمانية – الوزارية – الشوروية – الرقابة) تهنى ابوراس

الهيئات التنظيمية المؤتمرية (البرلمانية – الوزارية – الشوروية – الرقابة) تهنى ابوراسرفع رؤساء الهيئات والتكوينات التنظيمية (الهيئة البرلمانية – الهيئة الوزارية – الهيئة الشوروية – هيئة الرقابة التنظيمية ) برقيات تهان ٍ الى الشيخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

وعبر رؤساء الهيئات والتكوينات التنظيمية في برقياتهم باسمهم ونيابة عن قيادة واعضاء الهيئات عن اسمى ايات التهاني واصدق التبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لرئيس المؤتمر الشيخ صادق بن امين ابوراس ونوابه ومن خلاله الى كافة ابناء الشعب اليمني و قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام بهذه المناسبة الدينية العظيمة ،مؤكدين انهم كانوا وسيظلون يقفون ويلتفون خلف قيادة تنظيمهم ممثلة برئيسه الشيخ صادق بن امين ابوراس وداعمين لما يتخذه من مواقف سواء على الصعيد الوطني والسياسي ،او ما يصدره من توجهات وقرارات تنظيمية هادفة الى اعادة تحديث البناء التنظيمي للمؤتمر والحفاظ على وحدته .

مبتهلين الى المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة وقد تحقق لشعبنا النصر والسلام والامن ،متمنين لرئيس المؤتمر دوام الصحة والعافية .

