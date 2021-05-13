أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهانٍ بعيد الفطر من رؤساء وامناء عموم عدد من الاحزاب

رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهانٍ بعيد الفطر من رؤساء وامناء عموم عدد من الاحزابتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس برقيات تهان ٍ من عدد من قادة الاحزاب السياسية الوطنية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .

حيث تلقى رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن امين ابوراس برقيات تهاني من كل من نشـوان نـاصر النصيـــري الأمين العام للجبهة الوطنية الـديمقراطية عضو مجلس التنسيق الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، وخالد جيوب الردفاني الأمين العام لحزب جبهة التحرير عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، واسماعيل الجلعي الامين العام لحزب المستقبل عضو احزاب التحالف الديمقراطي.

كما تلقى برقيات تهانٍ مماثلة من كل من اللواء مجاهد بن مجاهد القهالي رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري ،و مختار يونس الأمين العام لحزب الحوار الوطني.

وعبر قادة الاحزاب في برقياتهم عن تهانيهم لرئيس المؤتمر ومن خلاله لكافة قيادات وكوادر وأعضاء وأنصار وحلفاء المؤتمر بهذه المناسبة الدينية "، ووقوفهم إلى جانب المؤتمر وكل القوى الوطنية في مواجهة العدوان .

واكد رؤساء وامناء عموم الاحزاب عن دعمهم لسياسة وتوجهات رئيس المؤتمر المعتدلة والمتزنة ونهج المؤتمر الوطني الرشيد ، متمنيين دوام التوفيق والنجاح للمؤتمر الشعبي العام وقيادته ،سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الـديـنـيــة العظيمة وقد انتهى العدوان والحصار وتحقق لشعبنا النصر ولوطننا السلام والاستقرار .