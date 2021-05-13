مصرع 9 مدنيين وإصابة 17 آخرين فى انفجارين متفرقين بأفغانستان

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن ولاية قندهار شهدت انفجار لغمين فى مقاطعة "بانجواى" وقرية "مايواند"، مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 3 أخرين.
وقال المتحدث باسم شرطة قندهار، جمال باركزاى "فى تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم فجر لغم أرضى سيارة أجرة تقل مدنيين فى مقاطعة بانجواى، طالبان وضعت هذا اللغم".
من ناحية أخرى، لقى شخصين اثنين مصرعهما من بينهما طفل، وأصيب 14 أخرون إثر انفجار لغم أرضى فى بلدة "سردورة" الواقعة فى ولاية "قندوز" شمال أفغانستان عقب ساعات من صلاة العيد.
وأفاد مسؤولون بمستشفى الولاية بأن المصابين فى حالة حرجة.
وكانت أكثر من 10 ولايات أفغانية قد شهدت اشتباكات مسلحة عنيفة بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية خلال الأسبوع الماضى، قبل إعلان الهدنة لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك.
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