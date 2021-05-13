عودة الحضانات الخاصة للعمل بالكويت بعد فترة توقف طويلة. 2021

عودة الحضانات الخاصة للعمل بالكويت ، وكذلك حضانات ذوي الإعاقة، بعد فترة توقف طويلة قد تجاوزت العام، وذلك بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا الوبائي، ليس فقط في الكويت، بل بجميع دول العالم أيضا، وقد جاء هذا الإعلان بعد موافقة لجنة طوارئ كورونا الحكومية، الطلب المقدم من قبل الدكتور مشعان العتيبي، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، حول رجوع كل من الحضانات الخاصة، وحضانات ذوي الإعاقة، بشرط وضع خطة للحفاظ على الأطفال وحمايتهم; ومن جانبها أكدت وزارة التنمية المجتمعية، أنها كانت قد حصلت بالفعل على موافقة وزارة الصحة، قبل التقدم بطلبها للجنة الطوارئ، ووضعوا خطة تضمن الحفاظ على صحة الأطفال. فاليكم من خلال السطور التالية التفاصيل.

عودة الحضانات الخاصة للعمل بالكويت:

لقد جاء هذا الإعلان، بعد قيام السيد أسامة الدعيج، الأمين العام لمجلس الوزراء للشؤون المالية والإدارية، بإرسال خطابًا إلى وزير الشؤون، ليبلغه بأن لجنة الطوارئ، وافقت وبشكل مبدئي على رجوع الحضانات الخاصة للعمل، بشرط التنسيق ما بين وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، ووزارة الصحة، لوضع خطة توضح كيفية حماية الأطفال، من خطر الإصابة بفيروس كورونا الوبائي; أما من جانبها، فقد أكدت وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، أنها كانت قد نسقت بالفعل مع وزارة الصحة لكويتية، بشأن هذا الموضوع، وتم وضع خطة تهدف لعودة الحضانات، على ثلاث مراحل، بما يحقق أكبر قدر من السلامة، ويحافظ على الأطفال، ويعد هذا القرار خطوة نحو العودة للحياة الطبيعية، ويأتي هذا في ظل استكمال أخذ جرعات لقاحات كورونا.

الخطة الموضوعة لرجوع الحضانات للعمل:

كما ذكرنا، فقد تم وضع خطة مشتركة ما بين وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، ووزارة الصحة الكويتية، تتمحور حول عودة الحضانات الخاصة للعمل بالكويت، وحضانات ذوي الإعاقة أيضا، على ثلاثة مراحل كالاتي: