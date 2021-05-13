الكبدة الاسكندراني المشطشطة حضريها زي محلات فهمي المشهورة

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الكبدة الإسكندراني حضريها مثل المطاعم، تعتبر الكبدة الإسكندراني من المأكولات الشعبية المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فترغب كل سيدة في أن تحضيرها كافة مأكولاتها في المنزل، فترغب كل سيدة في أن تحضر مأكولاتها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم.مقادير تحضير الكبدة الإسكندراني:
تتسم المقادير بأنها غير مكلفة ويتم شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية المقادير:
- كيلو من الكبدة الإسكندراني.
- خمسة فصوص من الثوم.
- فلفل أخضر رومي.
- ليمونة حجمها متوسط.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل.
- ملعقتان من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة من الكمون المطحون.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة من الكزبرة المطحونة.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق ويسهل تحضيرها في المنزل، فترغب كل ربة منزل في أن تحضر مأكولاتها في المنزل بدلا ًمن أن تقوم بشرائها وإليكم السطور الآتية طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني:
- يتم تقطيع الكبدة على شكل شرائح صغيرة وبعد ذلك يتم وضع التوابل عليها المكونة من الملح والفلفل الأسود والخل والكمون وعصير الليمون والكزبرة ويتم تركها في التتبيلة لمدة ربع ساعة لحين أن تتشرب النكهة.
- يتم تقطيع كلاً من الفلفل الأخضر والطماطم والثوم إلى قطع صغيرة ويتم وضعها في جانب.
- الحصول على طاسة حجمها مناسب وبعد ذلك يتم وضعها على النار ثم إضافة كمية من الزيت وبعد أن يسخن يتم وضع الثوم المقطع مع جزء من الفلفل الأخضر ويتم تقليبه في الزيت.
- يتم وضع الكبدة المتبلة في الثوم والفلفل ويتم رفعهم على النار وبعد ذلك يتم التقليب جيداً لحن أن تتشرب المياه المتواجدة في المياه وبعد ذلك يتغير لونها إلى اللون الرمادي.
- بعد النضوج يتم إضافة كمية من الفلفل الأخضر ويتم تقليبها مع الكبدة ووضعها على النار وتركها على النار لمدة دقائق، هكذا تكون الكبدة أصبح جاهزة من أجل التقديم.
- يتم تناول الكبدة الإسكندراني مع كلا ًمن البطاطس المحمرة أو الأرز الأبيض.
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الكبدة الإسكندراني حضريها مثل المطاعم، تعتبر الكبدة الإسكندراني من المأكولات الشعبية المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فترغب كل سيدة في أن تحضيرها كافة مأكولاتها في المنزل، فترغب كل سيدة في أن تحضر مأكولاتها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم.مقادير تحضير الكبدة الإسكندراني:
تتسم المقادير بأنها غير مكلفة ويتم شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية المقادير:
- كيلو من الكبدة الإسكندراني.
- خمسة فصوص من الثوم.
- فلفل أخضر رومي.
- ليمونة حجمها متوسط.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل.
- ملعقتان من زيت الزيتون.
- نصف ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة من الكمون المطحون.
- نصف ملعقة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة من الكزبرة المطحونة.
تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق ويسهل تحضيرها في المنزل، فترغب كل ربة منزل في أن تحضر مأكولاتها في المنزل بدلا ًمن أن تقوم بشرائها وإليكم السطور الآتية طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني:
- يتم تقطيع الكبدة على شكل شرائح صغيرة وبعد ذلك يتم وضع التوابل عليها المكونة من الملح والفلفل الأسود والخل والكمون وعصير الليمون والكزبرة ويتم تركها في التتبيلة لمدة ربع ساعة لحين أن تتشرب النكهة.
- يتم تقطيع كلاً من الفلفل الأخضر والطماطم والثوم إلى قطع صغيرة ويتم وضعها في جانب.
- الحصول على طاسة حجمها مناسب وبعد ذلك يتم وضعها على النار ثم إضافة كمية من الزيت وبعد أن يسخن يتم وضع الثوم المقطع مع جزء من الفلفل الأخضر ويتم تقليبه في الزيت.
- يتم وضع الكبدة المتبلة في الثوم والفلفل ويتم رفعهم على النار وبعد ذلك يتم التقليب جيداً لحن أن تتشرب المياه المتواجدة في المياه وبعد ذلك يتغير لونها إلى اللون الرمادي.
- بعد النضوج يتم إضافة كمية من الفلفل الأخضر ويتم تقليبها مع الكبدة ووضعها على النار وتركها على النار لمدة دقائق، هكذا تكون الكبدة أصبح جاهزة من أجل التقديم.
- يتم تناول الكبدة الإسكندراني مع كلا ًمن البطاطس المحمرة أو الأرز الأبيض.
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