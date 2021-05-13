الكبدة الاسكندراني المشطشطة حضريها زي محلات فهمي المشهورة

الكبدة الإسكندراني حضريها مثل المطاعم، تعتبر الكبدة الإسكندراني من المأكولات الشعبية المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فترغب كل سيدة في أن تحضيرها كافة مأكولاتها في المنزل، فترغب كل سيدة في أن تحضر مأكولاتها في المنزل بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المطاعم.

مقادير تحضير الكبدة الإسكندراني:

تتسم المقادير بأنها غير مكلفة ويتم شرائها من أي مكان وإليكم في السطور الآتية المقادير:

كيلو من الكبدة الإسكندراني.

خمسة فصوص من الثوم.

فلفل أخضر رومي.

ليمونة حجمها متوسط.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل.

ملعقتان من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الكزبرة المطحونة.

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني:

تتسم طريقة التحضير بأنها سهلة وسريعة ولا تستغرق وقت على الإطلاق ويسهل تحضيرها في المنزل، فترغب كل ربة منزل في أن تحضر مأكولاتها في المنزل بدلا ًمن أن تقوم بشرائها وإليكم السطور الآتية طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني: