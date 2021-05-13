الترمس والعيد.. ظاهرة مصرية بفوائد صحية

عادات وتقاليد تمتاز بها الأسر المصرية، تضفي جوا تملؤه البهجة في المناسبات المختلفة، لا سيما في الأعياد، ومنها عيد الفطر المبارك.

ومن بين العادات السنوية في عيد الفطر، تناول "الترمس"، وهي العادة التي تزخر بفوائد صحية من جهة، وفوائد تجميلية أيضا، لما يختص به "الترمس" من عناصر غذائية مُهمة.

"ليس مجرد تسالي"، هذا ما يؤكده اختصاصيو التغذية العلاجية، والذين يشيرون إلى فوائد "الترمس" الذي ينتمي لعائلة البقوليات، ويحتوي على معادن وفيتامينات وألياف غذائية، ويتميز بكون سعراته الحرارية قليلة، ولا يحتوي على الغلوتين. وعادة ما يضيف إليه المصريون بعد تحضيره "الليمون"، والبعض يضيف إليه أيضاً "الشطّة".

فوائد غذائية

استشاري التغذية والسمنة، الدكتور عمرو فرج، تحدث في تصريحات لموقع دوت الخليج، عن بعض فوائد الترمس، ومن بينها أنه مفيد لمرضى السكري؛ ذلك أنه يحتوي على ألياف مفيدة وبدورها تقلل من نسبة الكوليسترول بالدم، ويعمل على زيادة امتصاص نسبة الجلوكوز في الدم وتقليل نسبة السكر في الدم.

وأضاف أن الترمس مهم جداً للحفاظ على صحة الأعصاب والقلب؛ لأنه يحتوي على حمض الأرجنين (من الأحماض الأمينية التي تساعد في عملية خفض مستويات السكر في الدم والكولسترول)، وبالتالي هو أيضاً مفيد للأوعية الدموية، ويحمي من تصلب الشرايين، علاوة على أنه مدر للبول، ويساعد على التخلص من الأملاح الموجوده في الجسم، بالإضافة إلى أنه يعالج الإمساك، ويساعد في حماية الجهاز الهضمي من مشاكل الهضم وتشنجات المعدة.

وأكد استشاري التغذية أن تناول الترمس يعزز من قوة المناعة، فهو يحتوي أيضاً على الزنك الذي يحفز الجسم على الشفاء، بجانب فعاليته في إنقاذ الوزن؛ لأنه غني بالبروتينات والألياف الغذائية بجانب الكالسيوم والفسفور.

فوائد تجميلية

وبخلاف فوائده الصحية والغذائية، فإن للترمس فوائد "تجميلية" أيضاً، تتحدث عنها خبيرة التجميل أميرة رزق، والتي أفادت لموقع "دوت الخليج" بأن للترمس فوائد تجميلية عديدة؛ خاصة بالنسبة للبشره والشعر، موضحة أنه من العناصر المفيدة في تنقية البشرة والتخلص من البثور والتصبغات ومنحها نضارة فورية؛ لأنه يحتوي على نسبة جيدة من البروتينات والأحماض الأمينية التي تمنح البشرة فوائد مذهلة للبشرة.

وأفادت بأنه للحصول على فوائد تجميلية للترمس ينصح بأن يتم طحنه وإضافته إلى أي من الماسكات الخاصة بالعناية بالبشرة، والمواظبة عليها، خاصة مع الحليب والعسل، وذلك على اعتبار أنه يعمل على تحفيز إنتاج بروتينات مسؤولة عن نضارة البشرة، ومنها الكولاجين والإيلاستين.

وتحدثت عن فائدة "منقوع الترمس" لكثافة الشعر وتطويله، مشيرة إلى أنه يحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات المغذية لفروة الرأس وجذوره، ما يحفز على سرعة نموه، كما أنه يعطي فروة الرأس الترطيب اللازم لها، ويمنع ظهور القشرة.

وشددت على أن ماء الترمس يساعد على زيادة نعومة الشعر، لذلك تنصح باستخدام منقوع الترمس على الشعر مرتين في الأسبوع مع روتين الشعر اليومي، بما ينعكس بصورة إيجابية على الشعر.