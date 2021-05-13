لبحث العدوان على فلسطين.. اجتماع طارئ ثالث لمجلس الأمن الدولى

جدة - نرمين السيد - ودعت إلى الاجتماع دول تونس والنرويج والصين الأعضاء فى مجلس الأمن، مساء الأربعاء، على الرغم من تحفظات الولايات المتحدة على دور الأمم المتحدة لإعادة الهدوء إلى الشرق الأوسط، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وكانت الولايات المتحدة عارضت خلال الاجتماعين السابقين، تبنى مجلس الأمن إعلانا مشتركا يدعو إلى وقف الاشتباكات، معتبرة أنه "سيأتى بنتائج عكسية" فى هذه المرحلة.