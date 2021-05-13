إغلاق 5 مساجد بالسعودية مؤقتا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية اليوم الخميس 5 مساجد مؤقتا فى منطقتين بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 96 يوما 1.173 مسجدا، تم فتح 1.136 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية فى إطار الحرص على سلامة المصلين.





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