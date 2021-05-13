جدة - نرمين السيد - وقد سبق أن وجّه الرئيس السيسى رسالة تهنئة للرئيس الأوغندى عَقِب فوزه فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى يناير الماضى، متمنيا له التوفيق خلال الفترة الرئاسية الجديدة، ولشعب أوغندا الشقيق التقدم والازدهار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير المصرى فى كمبالا يشارك فى مراسم تنصيب الرئيس الأوغندى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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