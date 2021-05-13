جدة - نرمين السيد - تلقى السفير طارق عادل سفير جمهورية مصر العربية فى لندن، اتصالاً هاتفياً من "جيمس كليفرلي" وزير الدولة البريطانى لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث عبر الأخير عن تقدير بلاده للجهود التى تبذلها مصر من أجل خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين، مُعرباً عن استعداد بلاده لتقديم كافة الدعم للجهود المصرية للتوصل للتهدئة المطلوبة حفاظاً على حياة المدنيين.





وقد استعرض السفير عادل الجهود المصرية لوقف التصعيد ومساعى الوصول للتهدئة المنشودة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

هذا، ووعد الوزير البريطانى ببذل كافة المساعى اللازمة لمساعدة جهود التهدئة المصرية، والتى طالب باستمرارها حتى تحقق أهدافها المرجوة على صعيد الوصول إلى تهدئة شاملة. ومن جانبه، أكد السفير عادل للوزير البريطانى على أن الأحداث الجارية تُثبت أهمية العمل على تسوية القضية الفلسطينية من أجل تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط، وأن إهمال هذه القضية المحورية يُعَد أمراً غير ممكن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بريطانيا تعلن استعدادها لدعم الجهود المصرية لخفض التصعيد فى فلسطين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.