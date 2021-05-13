البحرين تُدين إطلاق الحوثيين صواريخ باليستية اتجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة خارجية البحرين، اليوم الخميس، بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة المفخخة باتجاه أراضى السعودية، فى عمل إرهابى مُمنهج ومُتعمد يستهدف أمن وسلامة المواطنين والمُقيمين.





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