أفغانستان.. مقتل 11 مدنيا بانفجارات في أول أيام الهدنة 

قال مسؤولون محليون إن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 13 في أربع انفجارات منفصلة في أفغانستان، اليوم الخميس، بعد ساعات من بدء وقف إطلاق النار لـ3 أيام بمناسبة عيد الفطر.
ولم ترد أنباء عن نشوب اشتباكات مباشرة بين مسلحي حركة "طالبان" والقوات الحكومية وقت سريان الهدنة المؤقتة، لكن القنابل المزروعة على جوانب الطرق استمرت في إلحاق خسائر وضحايا في صفوف المدنيين.
وجاءت الهدنة التي أعلنتها "طالبان" واستجابت لها الحكومة في وقت تصاعدت فيه بشدة أعمال العنف في أنحاء البلاد، بعد أن أعلنت واشنطن الشهر الماضي خطة لسحب القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر.
وبدأت قوات الأمن الأفغانية عملية لاستعادة منطقة تسيطر عليها "طالبان" خارج العاصمة كابول في إقليم وردك المجاور يوم الأربعاء، لكن العملية توقفت بعد سريان الهدنة.
وقبل ذلك بيوم، كان مسلحو "طالبان" قد أسقطوا بعض الجنود الأفغان بين قتيل وأسير وأجبروا آخرين على التراجع بعد أن اقتحموا وسط المنطقة التي تقع على بعد أقل من ساعة بالسيارة من العاصمة كابل.
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