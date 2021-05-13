موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الانجليزي والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الخميس 2021/05/13 من أهم موضوعات البحث، من قبل عشاق البريمرليج الليلة فالمباراة المؤجلة من يوم 2021/05/02 الأسبوع 34 من عمر المسابقة الأقوى في العالم، بعد أقتحام جماهير اليونايتد ملعب المباراة، تستحوذ المباراة على أهتمام محبي الدوري الانجليزي وعشاق النجم المصري محمد صلاح، المباراة منقولة على قناة بي إن سبورت ويعلق عليها المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، يدخل صاحب الملعب الليلة مانشستر اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 70 نقطة جمعهم من خوض 35 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 10 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات سجل لاعبوه 68 هدف وتلقت شباكه 38 هدف، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق مانشستر الليلة أمام ليفربول.التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام ليفربول
- حراسة المرمى “هندرسون”.
- خط الدفاع “هاري ماجوير، لوك شاو، فيكتور لينديلوف، أرون وان بيساكا”.
- خط الوسط “ماكتومناي، فريد، بوجبا، بورنو فرنانديش، راشفورد”.
- خط الهجوم “كافاني”.
أما ليفربول الانجليزي حامل لقب البريمرليج فيعاني بشدة من تراجع في المستوى والنتائج هذا الموسم، مما جعله مهدد بعد اللعب في دوري أبطال أوروبا العام القادم، فالفريق قبل هذا اللقاء يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة من لعب 34 جولة قبل هذا اللقاء، حقق الفوز في 16 مباراة فقط وتعادل في 9 مباريات وتلقى الخسارة في 9 مباريات سجل لاعبوه 57 هدف وسكنت شباكه 39 هدف، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق ليفربول اليوم أمام مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز.التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام اليونايتد الليلة
- حراسة المرمى “اليسون”.
- خط الدفاع “ويليامز، فيليبس، روبرتسون ، أرنولد”.
- خط الوسط “تياجو، فينالدوم، فابينيو”.
- خط الهجوم “صلاح، ماني، روبرتو فيرمينيو”.
|المباراة
|ليفربول * مانشستر يونايتد
|البطولة
|الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع 34
|الموعد والتوقيت
|اليوم الخميس الموافق 13/05/2021 التوقيت 21.15 بتوقيت القاهرة،22.15 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب مانشستر يونايتد “أولد ترافورد”.
|القنوات الناقلة
|قناة بي إن سبورت HD 1
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موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الخميس 2021/05/13 من أهم موضوعات البحث، من قبل عشاق البريمرليج الليلة فالمباراة المؤجلة من يوم 2021/05/02 الأسبوع 34 من عمر المسابقة الأقوى في العالم، بعد أقتحام جماهير اليونايتد ملعب المباراة، تستحوذ المباراة على أهتمام محبي الدوري الانجليزي وعشاق النجم المصري محمد صلاح، المباراة منقولة على قناة بي إن سبورت ويعلق عليها المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي، يدخل صاحب الملعب الليلة مانشستر اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 70 نقطة جمعهم من خوض 35 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 10 مباريات وتلقى الهزيمة في 5 لقاءات سجل لاعبوه 68 هدف وتلقت شباكه 38 هدف، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق مانشستر الليلة أمام ليفربول.التشكيل المتوقع لفريق مانشستر يونايتد أمام ليفربول
- حراسة المرمى “هندرسون”.
- خط الدفاع “هاري ماجوير، لوك شاو، فيكتور لينديلوف، أرون وان بيساكا”.
- خط الوسط “ماكتومناي، فريد، بوجبا، بورنو فرنانديش، راشفورد”.
- خط الهجوم “كافاني”.
أما ليفربول الانجليزي حامل لقب البريمرليج فيعاني بشدة من تراجع في المستوى والنتائج هذا الموسم، مما جعله مهدد بعد اللعب في دوري أبطال أوروبا العام القادم، فالفريق قبل هذا اللقاء يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة من لعب 34 جولة قبل هذا اللقاء، حقق الفوز في 16 مباراة فقط وتعادل في 9 مباريات وتلقى الخسارة في 9 مباريات سجل لاعبوه 57 هدف وسكنت شباكه 39 هدف، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق ليفربول اليوم أمام مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الممتاز.التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام اليونايتد الليلة
- حراسة المرمى “اليسون”.
- خط الدفاع “ويليامز، فيليبس، روبرتسون ، أرنولد”.
- خط الوسط “تياجو، فينالدوم، فابينيو”.
- خط الهجوم “صلاح، ماني، روبرتو فيرمينيو”.
|المباراة
|ليفربول * مانشستر يونايتد
|البطولة
|الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع 34
|الموعد والتوقيت
|اليوم الخميس الموافق 13/05/2021 التوقيت 21.15 بتوقيت القاهرة،22.15 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب مانشستر يونايتد “أولد ترافورد”.
|القنوات الناقلة
|قناة بي إن سبورت HD 1
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