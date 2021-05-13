بريطانيا تسجل 2.657 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن تلك الحصيلة تعد الأعلى التى يتم تسجيلها منذ 27 من أبريل الماضى. يشار إلى أن آخر الإحصاءات الحكومية تفيد بحصول 35 مليونا و906 آلاف و671 شخصا على الجرعة الأولى من اللقاح المصاد للفيروس، فيما حصل 18 مليونا و890 ألفا و969 شخصا على الجرعة الثانية.

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