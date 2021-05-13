جدة - نرمين السيد - وقال أدرعى فى بيان، اليوم الخميس إنه "منذ بدء المعركة أطلق حوالى 1700 صاروخًا نحو إسرائيل سقط ثلثها داخل قطاع غزة فيما تصدت القبة الحديدية لمعظمها".
وبدأت إسرائيل بحشد وحدات من القوات البرية على طول الحدود مع قطاع غزة بعد ليلة من القصف العنيف وقال مراسل بى بى فى غزة إنها الأصعب والأطول منذ حرب عام 2014.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيش الاحتلال: إطلاق نحو 1.700 صاروخا من غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.