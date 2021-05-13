تسريبات بشأن الإصدارات الجديدة من ساعة آبل، شركة آبل من أفضل الشركات التي تقدم العديد من الأجهزة الإلكترونية الرائعة التي يتوافر فيها مميزات عدة تجعلها الأكثر جذبا للعملاء، وكانت ساعات آبل من أفضل ما تصدره هذه الشركة، حيث تعد ساعة آبل من الساعات الذكية، وهي جهاز فريد من نوعه ظهر لأول مرة في سبتمبر 2015، وذلك عبر مؤتمر جهاز آيفون 6، والتي أوضحت فيه مميزات وأسعار الساعة، وتنوي الشركة تقديم إصدار جديد لعملائها.

تسريبات بشأن الإصدارات الجديدة من ساعة آبل

أفادت العديد من التسريبات الخاصة بساعة آبل، أن النسخة الجديدة تحتوي على ميزة قياس السكر في الدم بدون سحب عينة من الشخص، وهذه من الأخبار السارة لمرضى السكري، حيث ذكرت الدراسات البريطانية أن هذه الميزة ستكون بديلة للفحوص الروتينية التي يتم إجراؤها لقياس مستوى السكر في الدم.

والتي ستخدم ملايين من مرضى السكري حول العالم، ومن الجدير بالذكر أن شركة Rockley Photonics وهي إحدى شركات الأدوية البريطانية أكدت أن شركة آبل أهم عميل لديها، وهذا يدل على المميزات التي ستمتلكها الساعة الجديدة من قياس نسبة السكر والكحول في الدم.

تقنية الليزر في آبل واتش

أكد الرئيس التنفيذي لشركة آبل أن الشركة تتعامل مع النطاق المرئي، وأنها تتوسع في هذا النطاق حتى تصل إلى نطاق الأشعة تحت الحمراء، كما أنها تستخدم تقنية الليزر الذي يمكن المستخدم من الحصول على دقة أكبر من مصابيح الليد العادية، كما أنها تفتح مجموعة من الأشياء الأخرى

واستطاعت الشركة تقليل مقياس الطيف الموجود على الطاولة إلى أن أصبح بحجم الرقاقة، الأمر الذي جعلها تتفوق كثيراً على الساعات المتواجدة الآن، بل أصبحت تتعمق بشكل أكبر، وأضاف أن مقياس الطيف المصغر يساعد في اكتشاف الجلوكوز واليوريا، والعديد من المؤشرات الحيوية الأخرى.