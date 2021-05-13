أميركا تعترض على طلب اجتماع علني لمجلس الأمن بشأن غزة

اعترضت الولايات المتحدة على طلب من عدة دول لعقد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة العنف المتصاعد بين إسرائيل والفلسطينيين.
ووفقا لدبلوماسيين، اعترضت الولايات المتحدة على طلب من النرويج والصين وتونس لعقد جلسة علنية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، لمناقشة العنف المتصاعد بين إسرائيل والفلسطينيين.
وذكر الدبلوماسيون أن الولايات المتحدة أرجعت سبب الاعتراض إلى الجهود الدبلوماسية، قائلة إن إجراء نقاش بالمجلس لن يكون بناء.
وتركت الولايات المتحدة الباب مفتوحا أمام إمكانية عقد اجتماع يوم الثلاثاء.
وتفاقم التوتر خلال الأيام الماضية، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة، في حين جددت قوى عالمية دعواتها للتهدئة، في وقت ترفض فيه إسرائيل كل أشكال الوساطة.
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