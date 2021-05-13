الخطوط الجوية النمساوية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

جدة - نرمين السيد - وقال بيان للشركة النمساوية، اليوم الخميس، إن الخطوط الجوية النمساوية تعلق جميع رحلاتها إلى تل أبيب حتى يوم غد الجمعة، لافتا الى إلغاء كل الرحلات المخطط لها يومى 13 و14 مايو الجارى.

وأوضح البيان أن سلامة ركابنا وطواقمنا تحتل أولويتنا القصوى، مشيرا إلى أن الشركة على اتصال وثيق بالسلطات وتقوم بتقييم الوضع الأمنى باستمرار.

ولفت البيان إلى أنه تم إبلاغ جميع الركاب المتضررين ومن المتوقع استئناف الرحلات بعد غد السبت.

يشار إلى أن عدة شركات طيران دولية أخذت نفس القرار فى مقدمتها الخطوط الجوية البريطانية وشركة "لوفتهانزا" الألمانية التى تساهم فى إدارة وملكية الشركة النمساوية.