متطلبات تصميم موقع حراج في السعودية الذي تعتمد فكرته على عرض الإعلانات الخاصة بالمنتجات ومختلف المقتنيات على الإنترنت، وتحصيل رسوم رمزية من عمليات البيع، ويهدف الموقع أيضاً إلى تسهيل التواصل بين البائع والمشتري.

متطلبات تصميم موقع حراج في السعودية

تشير كلمة حراج في اللغة العربية إلى «سوق المزاد»، ويعرف الحراج الإلكتروني على أنه أحد أنماط مواقع البيع والشراء على الإنترنت والتي تندرج ضمن قائمة التجارة الإلكترونية، وتكمن أهميّتها في تسهيل التواصل بين البائع والمشتري من خلال عرض المقتنيات المراد بيعها، في مقابل الحصول على عمولة بسيطة، يتيح موقع حراج إمكانية عرض وبيع كل ما يمكن بيعه وتداوله مثل؛ العقارات والأجهزة الكهربائية، والسيارات، والأثاث.

متطلبات تصميم موقع حراج في السعودية

توجد العديد من متطلبات تصميم موقع حراج في السعودية بشكل متميز، وهي كالتالي:

اسم النطاق domain name

يعد النطاق أو الدومين هو أحد العناصر الأساسية في تأسيس الموقع، والذي يكون حاملا لاسم المتجر ويسهل البحث عنه، ويتم التوصل له من خلال كبرى الشركات مثل شركة godaddy.

خادم server

يعتبر الخادم هو الشبيه بالسعة التخزينية للموقع، ومن خلاله يتم اختزان مختلف أنواع الملفات من نصوص وصور.

تصميم الحراج

يتم تحديد تصميم الموقع إما بواسطة صاحب الموقع أو من خلال شركات البرمجة والتي توفر القوالب والتصميمات المبتكرة، ويتم الاختيار من بينها.

أقسام الموقع

يتم تصنيف الموقع لقوائم رئيسية وأخرى فرعية، وتشمل تلك القوائم المنتجات والخدمات المقدمة، من أجل تيسير وصول المعلن لمكان عرض المنتج أو مكان شرائه.

طريقة الدفع الإلكتروني

يتم إتاحة أكثر من طريقة للدفع عبر الإنترنت وتتضمن الفيزا وبطاقات ماستر كارد، كما يجب توفير كافة سبل تأمين الدفع والشراء لتجنب التعرض للنصب.

شركة الشحن

تكمن أهمية شركة الشحن في القيام بعملية تخزين وتعبئة المنتجات وتغليفها، ثم توصيلها لموقع العميل.

خدمة العملاء

لابد من الحصول على فريق خاص بتقديم الدعم الفني، ويتم تدريبه بصورة احترافية على الرد على كافة استفسارات العملاء خلال 24 ساعة.

نماذج مواقع حراج في السعودية

في إطار مناقشة متطلبات تصميم موقع حراج في السعودية، لابد من عرض أبرز ثلاث نماذج لحراج وهي:

موقع حراج السعودية haraj

أول منتديات التجارة الإلكترونية في السعودية، يحصل الموقع على قيمة بسيطة من المبيعات تبلغ 1%، مما جعل قيمة التداول على الموقع تتخطى 400 مليون ريال شهريا.

موقع السوق المفتوح open sooq

يعد ذلك الموقع من المواقع المختصة بالإعلانات المبوبة، ويشمل عدة أقسام مثل السيارات والعقارات والأجهزة الكهربائية وغيرها، ويتيح الموقع عدة طرق للدفع.

موقع سيارة sayarah

يختص ذلك الموقع فقط ببيع السيارات وشرائها، وعرض أهم الماركات، ويتعامل الموقع مع عدة بنوك سعودية مثل؛ بنك الراجحي والبنك الأهلي. على ذلك تم التعرف على موقع حراج، وأهم متطلبات تصميم موقع حراج في السعودية، وأهم نماذج حراج، وطرق الدفع المتاحة.