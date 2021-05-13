إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان باتجاه اسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي إن ثلاثة صواريخ أُطلقت من لبنان صوب شمال إسرائيل اليوم الخميس، لكنها سقطت في البحر المتوسط دون وقوع أضرار أو سقوط مصابين.

وذكرت القناة "13" الإسرائيلية أنه تم إطلاق عدد من الصواريخ على إسرائيل، مشيرة إلى أن مصدرها قادم من لبنان.

وذكر مصدر عسكري لبناني أنه جرى إطلاق الصواريخ من بساتين قريبة من مخيم الرشيدية في منطقة صور، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مطلقي الصواريخ في جنوب مدينة صور.

وقالت مراسلتنا في بيروت إن هناك تحليقا للطيران الاسرائيلي فوق جنوب لبنان.

وقال ‏المتحدث الرسمي باسم قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل إن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول على اتصال بالطرفين لحثهما على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع اليونيفيل من أجل منع المزيد من التصعيد.