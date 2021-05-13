عاجل.. روسيا اليوم: هجوم صاروخى من جنوب لبنان على إسرائيل

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، افيخاى ادرعى، أنه تم إطلاق نحو 1700 صاروخا من قطاع غزة، باتجاه إسرائيل.
وقال أدرعى فى بيان، اليوم الخميس إنه "منذ بدء المعركة أطلق حوالى 1700 صاروخًا نحو إسرائيل سقط ثلثها داخل قطاع غزة فيما تصدت القبة الحديدية لمعظمها".
وبدأت إسرائيل بحشد وحدات من القوات البرية على طول الحدود مع قطاع غزة بعد ليلة من القصف العنيف وقال مراسل بى بى فى غزة إنها الأصعب والأطول منذ حرب عام 2014.
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