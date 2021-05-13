تعرف على خطوات معرفة الأرقام المسجلة باسمي موبايلي

معرفة الأرقام المسجلة باسمي موبايلي من أكثر الخدمات الشائعة التي يبحث عنها الكثيرين من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يريد الكثير من المواطنين معرفة الأرقام المسجلة بالاسم من خلال رقم الهوية، وهذه الخدمة مقدمة من ضمن الخدمات الكثيرة من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال السطور القادمة سوف نقدم خطوات معرفة الأرقام المسجلة باسمي موبايلي.

معرفة الأرقام المسجلة باسمي موبايلي:

تعمل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، بتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة لتوفير الجهد والوقت، وعدم تواجد ازدحام حول فروع خدمة العملاء.

كما أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات توفر العديد من المزايا المهمة للمواطنين السعوديين وغيرهم.

طريقة معرفة الأرقام التي تخصك في موبايلي:

من خلال الخطوات التالية يمكنك معرفة الأرقام باسمك من موبايلي، من خلال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات:

يتم الدخول على الصفحة الرسمية لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية .

. ثم بعد ذلك التواصل مع خدمة أرقامي عبر الإنترنت.

عبر الإنترنت. يجب تسجيل رقم الهوية الوطنية.

قم بتسجيل رقم الهاتف التابع لرقم الهوية الوطنية.

في حالة عدم وجود رقم للهاتف مربوط مسبقاً برقم الهوية الوطنية، فيجب توضيح ذلك من خلال الصفحة التي أمامك.

كما يجب ذكر عدم وجود هاتف.

قم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بالهوية بعد ذلك.

قم بإدخال رمز التحقق المرئي.

بعد ذلك قم بالنقر على خانة الاستعلام.

بعد قليل سوف تحصل على جميع الأرقام المسجلة باسمك التي تود الاستعلام عنها، من خلال هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما يمكنك متابعة كافة الخطوات البسيطة من أجل معرفة الارقام المسجلة باسمي في شركة Stc 2021 عن طريق المقال التالي من هنا.

وتعتبر هذه خطوات معرفة الأرقام المسجلة باسمك إحدى أهم الخدمات الإلكترونية، المقدمة من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، وبهذا نكون قد انتهينا من تقديم كل ما يتعلق بخدمة معرفة الأرقام المسجلة باسمي موبايلي عبر الإنترنت، وفي حالة وجود أي شكوى يمكنك التواصل مع الرابط الخاص بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية، وتقديم الشكوى الخاصة بك.