الداخلية»: تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات كورونا.. وإضافة أخرى

أصدرت وزارة الداخلية السعودية لائحة عقوبات جديدة بخصوص التجمعات ومخالفة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية حيث تهدف الوزارة إلى تطبيق عقوبات رادعة بحق كل من يخالف الإجراءات والتدابير الوقائية وهذا للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.

العقوبات الجديدة لمخالفات كورونا

جاءت العقوبات التي فرضتها وزارة الداخلية وفق الآتي:

التجمعات:

أصدرت الوزارة عقوبات مالية كبيرة على المسؤول عن التجمع سواء كان تجمع عائلي أو غير عائلي بأغراضها المختلفة وجائت هذه العقوبات كما يلي:

عقوبة التجمع العائلي داخل المنزل أو المزارع والاستراحات دون الإلتزام بالعدد المحدد للمواطنين الذي لا يربطهم سكن واحد 1000 ريال.

عقوبة التجمع الغير عائلى للأفراد داخل المؤسسات والاستراحات والشاليهات المفتوحة 15000 ريال.

عند التجمع للغرض الإجتماعي مثل تجمعات العزاء أو الافراح والحفلات دون الإلتزام بالعدد المحدد تكون عقوبته 40000.

تجمعات الأفراد والعمال داخل منازلهم أو المؤسسات بعدد أكثر من 5 أفراد عقوبته 50000 ريال.

المنشآت:

تم تطبيق عقوبات على المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل عدم تعقيم المنشآت، وعدم الإلتزام بالبروتوكولات الصحية مثل السماح لشخص تظهر عليه الأعراض بدخول المنشآة وعدم قياس درجة حرارة العاملين بالمؤسسة وتأتي العقوبات كالتالي: