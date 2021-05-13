الداخلية»: تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات كورونا.. وإضافة أخرى

أصدرت وزارة الداخلية السعودية لائحة عقوبات جديدة بخصوص التجمعات ومخالفة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية حيث تهدف الوزارة إلى تطبيق عقوبات رادعة بحق كل من يخالف الإجراءات والتدابير الوقائية وهذا للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.العقوبات الجديدة لمخالفات كورونا
جاءت العقوبات التي فرضتها وزارة الداخلية وفق الآتي:التجمعات:
أصدرت الوزارة عقوبات مالية كبيرة على المسؤول عن التجمع سواء كان تجمع عائلي أو غير عائلي بأغراضها المختلفة وجائت هذه العقوبات كما يلي:
- عقوبة التجمع العائلي داخل المنزل أو المزارع والاستراحات دون الإلتزام بالعدد المحدد للمواطنين الذي لا يربطهم سكن واحد 1000 ريال.
- عقوبة التجمع الغير عائلى للأفراد داخل المؤسسات والاستراحات والشاليهات المفتوحة 15000 ريال.
- عند التجمع للغرض الإجتماعي مثل تجمعات العزاء أو الافراح والحفلات دون الإلتزام بالعدد المحدد تكون عقوبته 40000.
- تجمعات الأفراد والعمال داخل منازلهم أو المؤسسات بعدد أكثر من 5 أفراد عقوبته 50000 ريال.
تم تطبيق عقوبات على المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل عدم تعقيم المنشآت، وعدم الإلتزام بالبروتوكولات الصحية مثل السماح لشخص تظهر عليه الأعراض بدخول المنشآة وعدم قياس درجة حرارة العاملين بالمؤسسة وتأتي العقوبات كالتالي:
- المنشآت متناهية الصغر إذا ثبت مخالفتها للإجراءات الاحترازية يتم تغريمها 10000 ريال وإغلاق المؤسسة لمدة خمسة أيام.
- عقوبة المنشآت الصغيرة المخالفة 20000 ريال وإغلاقها لمدة خمسة أيام.
- المنشآت المتوسطة التي تم موظفين من 50_ 249 موظف 50000 ريال وإغلاق خمسة أيام.
- المنشآت الكبيرة تعاقب ب100000 ريال وإغلاق المنشأة لمدة خمسة أيام.
- عند تكرار المخالفة مرة ثانية يتم تطبيق عقوبة مالية تصل إلى 200000 ريال مع إغلاق المؤسسة ستة أشهر.
- يتم تطبيق عقوبة مالية على صاحب المنشأة عند تكرار المخالفة وتغريمه 100000 ريال وإحالته للنيابة العامة لمحاكمته.
الوسوم
أصدرت وزارة الداخلية السعودية لائحة عقوبات جديدة بخصوص التجمعات ومخالفة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الصحة السعودية حيث تهدف الوزارة إلى تطبيق عقوبات رادعة بحق كل من يخالف الإجراءات والتدابير الوقائية وهذا للحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.العقوبات الجديدة لمخالفات كورونا
جاءت العقوبات التي فرضتها وزارة الداخلية وفق الآتي:التجمعات:
أصدرت الوزارة عقوبات مالية كبيرة على المسؤول عن التجمع سواء كان تجمع عائلي أو غير عائلي بأغراضها المختلفة وجائت هذه العقوبات كما يلي:
- عقوبة التجمع العائلي داخل المنزل أو المزارع والاستراحات دون الإلتزام بالعدد المحدد للمواطنين الذي لا يربطهم سكن واحد 1000 ريال.
- عقوبة التجمع الغير عائلى للأفراد داخل المؤسسات والاستراحات والشاليهات المفتوحة 15000 ريال.
- عند التجمع للغرض الإجتماعي مثل تجمعات العزاء أو الافراح والحفلات دون الإلتزام بالعدد المحدد تكون عقوبته 40000.
- تجمعات الأفراد والعمال داخل منازلهم أو المؤسسات بعدد أكثر من 5 أفراد عقوبته 50000 ريال.
تم تطبيق عقوبات على المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل عدم تعقيم المنشآت، وعدم الإلتزام بالبروتوكولات الصحية مثل السماح لشخص تظهر عليه الأعراض بدخول المنشآة وعدم قياس درجة حرارة العاملين بالمؤسسة وتأتي العقوبات كالتالي:
- المنشآت متناهية الصغر إذا ثبت مخالفتها للإجراءات الاحترازية يتم تغريمها 10000 ريال وإغلاق المؤسسة لمدة خمسة أيام.
- عقوبة المنشآت الصغيرة المخالفة 20000 ريال وإغلاقها لمدة خمسة أيام.
- المنشآت المتوسطة التي تم موظفين من 50_ 249 موظف 50000 ريال وإغلاق خمسة أيام.
- المنشآت الكبيرة تعاقب ب100000 ريال وإغلاق المنشأة لمدة خمسة أيام.
- عند تكرار المخالفة مرة ثانية يتم تطبيق عقوبة مالية تصل إلى 200000 ريال مع إغلاق المؤسسة ستة أشهر.
- يتم تطبيق عقوبة مالية على صاحب المنشأة عند تكرار المخالفة وتغريمه 100000 ريال وإحالته للنيابة العامة لمحاكمته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الداخلية»: تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات كورونا.. وإضافة أخرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.