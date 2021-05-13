صواريخ على تل أبيب وإصابة مباشرة لمبنى في الرملة

سقط صاروخ فلسطيني بشكل مباشر على مبنى في مدينة الرملة الإسرائيلية، بينما عاودت صفارات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب الإسرائيلية ومناطق أخرى، لدى انطلاق دفعة جديدة من الصواريخ البعيدة من غزة التي ارتفع فيها عدد قتلى الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 100.

وقال مراسل دوت الخليج إن رشقات صاروخية بعيدة المدى انطلقت باتجاه تل أبيب ومنطقة موديعين غربي القدس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عشرات الصواريخ انطلقت من غلاف غزة جنوبا وحتى مطار بن غوريون وتل أبيب شمالا.

ونقل مراسل دوت الخليج عن مصادر إسرائيلية قولها إن صاروخا سقط بشكل مباشر على مبنى في مدينة الرملة.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها أطلقت 90 صاروخا على مدن إسرائيلية في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة ليل الخميس ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينين بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع إلى "103 قتلى من بينهم 27 طفلا و11 سيدة و580 اصابة بجراح مختلفة".

ودفعت الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع مئات العائلات الفلسطينية لإخلاء منازلها القريبة من الحدود الشرقية للقطاع مع إسرائيل، بحسب مصوري وكالة فرانس برس وشهود عيان.

بدوره قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، في بيان صحفي "أي توغل بري في أي منطقة في قطاع غزة سيكون بإذن الله فرصة لزيادة غلتنا من قتلى وأسرى العدو وجاهزون لتلقينه دروسا".

ونشرت إسرائيل الخميس دبابات ومدرعات على طول الحدود مع قطاع غزة حيث يتواصل التصعيد الدامي لليوم الرابع وسط مواجهة إسرائيل في الداخل جبهة أخرى تتمثل في أعمال شغب ومواجهات في المدن المختلطة اليهودية العربية.

ولا مؤشرات تهدئة في الأفق بعد رغم كل الدعوات الدولية الى خفض التوتر الأخطر منذ حرب العام 2014.