فيديو.. لحظة سقوط صاروخ على مبنى في مدينة الرملة قرب تل أبيب

أظهر مقطع مصور اشتعال النيران في مبنى في مدينة الرملة داخل إسرائيل، بعد سقوط صاروخ أطلق من غزة عليه، ضمن عشرات الصواريخ التي استهدفت عددا من المدن الإسرائيلية، مساء الخميس.

واستهدف الصاروخ المبنى الواقع في الرملة بشكل مباشر، في حين اندلعت النيران، وسمعت صفارات الإنذار تدوي في أرجاء المنطقة، لدى انطلاق دفعة جديدة من الصواريخ البعيدة من غزة.

وقال مراسل دوت الخليج إن رشقات صاروخية بعيدة المدى انطلقت باتجاه تل أبيب ومنطقة موديعين غربي القدس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عشرات الصواريخ انطلقت من غلاف غزة جنوبا وحتى مطار بن غوريون وتل أبيب شمالا.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت أنها أطلقت 90 صاروخا على مدن إسرائيلية في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة ليل الخميس ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينين بالقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الرابع إلى "103 قتلى من بينهم 27 طفلا و11 سيدة و580 اصابة بجراح مختلفة".

ودفعت الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع مئات العائلات الفلسطينية لإخلاء منازلها القريبة من الحدود الشرقية للقطاع مع إسرائيل، بحسب مصوري وكالة فرانس برس وشهود عيان.