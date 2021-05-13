837 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى بيلاروسيا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الخميس، تسجيل 837 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 372 ألفا و242 حالة.





وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها 694 حالة تعاف من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 362 ألفا و806 أشخاص، حسبما ذكرت وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية. وشهدت بيلاروسيا منذ بدء جائحة كورونا وفاة ألفين و671 شخصا جراء الإصابة بالفيروس التاجى.

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