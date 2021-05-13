تطبيق مسابقة الحلم 2021 mbc للفوز بالجائزة الكبرى 500.000$ رقم ام بي سي حلم للاشتراك

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وضعت مسابقة الحلم الكثير من وسائل التواصل والاشتراك في المسابقة التي تقدمها شركة إم بي سي للمشاركين في أنحاء الدول، فقد وضعت تطبيق مسابقة الحلم 2021 MBC والذي يختص بهواتف الاندرويد والايفون وبسهولة تجدوها في متجر التطبيقات لنظام تشغيل الهاتف، كما وضعت الشركة عبر موقعها الالكتروني أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم، والمتضمنة رقم ام بي سي حلم بحسب الدولة المتواجد بها المشترك، ووفق الشركة التابع لها رقمك الذي تقوم بالتسجيل به.شرح تطبيق مسابقة الحلم mbc
مع مسابقة الحلم لعام 2021، ويزداد البحث عن كيفية الاشتراك في المسابقة، ولم يتبقى سوى يومان ويأتي موعد جائزة الحلم الكبرى بقيمة 500.000$ المقرر لها يوم السبت 15 مايو 2021، نقدم لكم كيفية استخدام تطبيق الحلم على MBC والاشتراك في الحصول على نصف مليون دولار:
- تطبيق الحلم تجده في متجر تطبيقات هاتفك المحمول
- يوجد على هواتف الاندرويد على متجر جوجل بلاي
- وهواتف الايفون، IOS على متجر آب ستور
- التطبيق تم تحديثه بتاريخ 13 أبريل 2021
- لا يحتاج مساحة كبيرة للتخزين فحجمه 74M
- يتطلب لهواتف الاندرويد نسخة 5.0 فالأحدث
يمكنك الاشتراك في الحلم من خلال هاتفك عن طريق التطبيق، أو إرسال رسالة نصية SMS بها (حلم-أو Reve -أو Dream ) على الرقم المرادف لبلدك، وهنا يتطلب منك إرسال الرسالة فقط ثم تقوم بالإجابة على سؤال ويكون صحيح فتصبح مسجلا بالمسابقة ومنافسة على الجائزة، كما يتم تعزيز فرصك عند المشاركة اليومية على الرسائل التي تأتي لك يوميا من المسابقة، أو إرسال رسالة في حال كانت بلدك تتوفر فيها الخدمة للاشتراك في المسابقة بكتابة كلمة (انضم- Join) على الرقم التابع له بلدك.الدول التي يمكن الاشتراك منها بالمسابقة
إليكم قائمة بالدول التي ذكرتها المسابقة عبر موقعها الالكتروني:
- السعودية
- الإمارات
- الكويت
- عمان
- البحرين
- العراق
- فلسطين
- مصر
- الأردن
- المغرب
- سوريا
- تونس
- اليمن
هذه قائمة بها رقم مسابقة الحلم بحسب الدولة، والشركة التابع لها خطك، وأيضاً قيمة تكلفة الرسالة
هذه أرقام الاشتراك في المسابقة والتي تتم من خلال تطبيق مسابقة الحلم على ام بي سي أو من خلال رسالة نصية من هاتفك على الرقم المرادف لبلدك.
الوسوم
وضعت مسابقة الحلم الكثير من وسائل التواصل والاشتراك في المسابقة التي تقدمها شركة إم بي سي للمشاركين في أنحاء الدول، فقد وضعت تطبيق مسابقة الحلم 2021 MBC والذي يختص بهواتف الاندرويد والايفون وبسهولة تجدوها في متجر التطبيقات لنظام تشغيل الهاتف، كما وضعت الشركة عبر موقعها الالكتروني أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم، والمتضمنة رقم ام بي سي حلم بحسب الدولة المتواجد بها المشترك، ووفق الشركة التابع لها رقمك الذي تقوم بالتسجيل به.شرح تطبيق مسابقة الحلم mbc
مع مسابقة الحلم لعام 2021، ويزداد البحث عن كيفية الاشتراك في المسابقة، ولم يتبقى سوى يومان ويأتي موعد جائزة الحلم الكبرى بقيمة 500.000$ المقرر لها يوم السبت 15 مايو 2021، نقدم لكم كيفية استخدام تطبيق الحلم على MBC والاشتراك في الحصول على نصف مليون دولار:
- تطبيق الحلم تجده في متجر تطبيقات هاتفك المحمول
- يوجد على هواتف الاندرويد على متجر جوجل بلاي
- وهواتف الايفون، IOS على متجر آب ستور
- التطبيق تم تحديثه بتاريخ 13 أبريل 2021
- لا يحتاج مساحة كبيرة للتخزين فحجمه 74M
- يتطلب لهواتف الاندرويد نسخة 5.0 فالأحدث
يمكنك الاشتراك في الحلم من خلال هاتفك عن طريق التطبيق، أو إرسال رسالة نصية SMS بها (حلم-أو Reve -أو Dream ) على الرقم المرادف لبلدك، وهنا يتطلب منك إرسال الرسالة فقط ثم تقوم بالإجابة على سؤال ويكون صحيح فتصبح مسجلا بالمسابقة ومنافسة على الجائزة، كما يتم تعزيز فرصك عند المشاركة اليومية على الرسائل التي تأتي لك يوميا من المسابقة، أو إرسال رسالة في حال كانت بلدك تتوفر فيها الخدمة للاشتراك في المسابقة بكتابة كلمة (انضم- Join) على الرقم التابع له بلدك.الدول التي يمكن الاشتراك منها بالمسابقة
إليكم قائمة بالدول التي ذكرتها المسابقة عبر موقعها الالكتروني:
- السعودية
- الإمارات
- الكويت
- عمان
- البحرين
- العراق
- فلسطين
- مصر
- الأردن
- المغرب
- سوريا
- تونس
- اليمن
هذه قائمة بها رقم مسابقة الحلم بحسب الدولة، والشركة التابع لها خطك، وأيضاً قيمة تكلفة الرسالة
هذه أرقام الاشتراك في المسابقة والتي تتم من خلال تطبيق مسابقة الحلم على ام بي سي أو من خلال رسالة نصية من هاتفك على الرقم المرادف لبلدك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطبيق مسابقة الحلم 2021 mbc للفوز بالجائزة الكبرى 500.000$ رقم ام بي سي حلم للاشتراك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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