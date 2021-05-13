الأردن يعلن الخميس أول أيام عيد الفطر السعيد

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دوت الخليج :- اعلنت دائرة قاضي القضاة ان يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان، والخميس اول ايام شهر شوال واول ايام عيد الفطر.

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