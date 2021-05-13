البنتاغون يعجل وتيرة خروج عناصره من إسرائيل

نقلت وزارة الدفاع الأميركية جوا حوالي 120 عنصرا من عناصرها من إسرائيل كإجراء احترازي في ضوء العنف المستمر هناك، حسبما قال السكرتير الصحفي للبنتاغون جون كيربي.

وأضاف كيربي أن الأفراد الأميركيين غادروا إسرائيل الخميس على متن طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الأميركية من طراز "سي - 17". كان عناصر البنتاغون في إسرائيل للتخطيط لمناورة ثنائية مستقبلية. وأوضح كيربي أنه كان من المقرر أن تنتهي الزيارة هذا الأسبوع لكن تم تعجيل وتيرة الخروج لبضعة أيام.

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