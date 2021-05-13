سبوتنيك: «كتائب القسام» تطلق صواريخ باتجاه قاعدة حتسريم الجوية الإسرائيلية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن موقع كتائب القسام على الإنترنت بيانا جاء فيه: "كتائب القسام تطلق رشقة من صواريخ السجيل تجاه قاعدة حتسريم الجوية التى ينطلق منها الطيران الحربى لقصف المدنيين فى غزة".

من جهة أخرى، أفاد مراسل "سبوتنيك" فى قطاع غزة عن عملية نزوح جماعية هذا اليوم، للمناطق الحدودية فى قطاع غزة، هروبا من القصف المتواصل، تحسبا لعملية برية محتملة.

وقالت الناشطة المجتمعية، منار الزعانين، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مئات العائلات تركت منازلها فى منطقة حى الأمل فى مدينة بيت حانون، وتوجهت إلى مناطق أكثر أمنا، عائلتى جميعها تركت منزلها وتوجهت إلى أقارب لنا فى المدينة".

وأضافت: "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا، فتحت مدارسها فى مدينة بيت حانون لاستقبال العائلات النازحة من بيوتهم حيث امتلأت المدارس بالعائلات".

وكانت مئات العائلات فى القرية البدوية، شمال منطقة بيت لاهيا، قد غادرت بيوتها خلال ساعات المساء، وتوجهت لمناطق أكثر أمنا، فى حين أصبحت القرية شبه فارغة، بسبب تزايد القصف الإسرائيلى على المنطقة.

ومن منطقة الشجاعية قالت الصحفية الفلسطينية فداء أبو العطا، لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعيش فى المنطقة الشرقية من حى الشجاعية فى مدينة غزة، معظم العائلات فى المنطقة تركت بيوتها بسبب القصف الإسرائيلى، المنطقة أصبحت غيرة آمنة".

وفى هذا السياق، وجّه الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، رسالة للإسرائيلين فى بيت لاهيا، قائلا: "فى ظل تلويح العدو بحملة برية فإننا نقول إن أى توغل برى فى أى منطقة فى قطاع غزة سيكون بإذن الله فرصة لزيادة غلتنا من قتلى وأسرى العدو وجاهزون لـ تلقينه دروساً قاسية بعون الله".

كما لوح الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكرى لحركة الجهاد الإسلامى، أبو حمزة، بذات التهديد، مشيرا: "نقول للعدو إنه إذا فكرت بالمعركة البرية فهذا سيكون بالنسبة لنا أقصر الطرق إلى النصر الواضح الأكيد وسوف نريك كيف نحاكى وننفذ مناوراتنا البرية واقعاً بحول الله تعالى".