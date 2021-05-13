الدفاع الروسية: إيقاف قافلة عسكرية أمريكية خرقت نظام فض الاشتباك بسوريا

جدة - نرمين السيد - وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة فى سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، ألكسندر كاربوف إنه تم رصد حالة جديدة لانتهاك بروتوكولات نظام فض الاشتباك فى محافظة الحسكة شمال شرق سوريا من قبل وحدات القوات المسلحة الأمريكية المتواجدة بشكل غير قانونى فى الأراضى السورية"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الخميس.
وأوضح كاربوف أن قافلة للمدرعات العسكرية الأمريكية مكونة من 6 عربات مصفحة كانت تسير عبر الطريق " إم 4" فى الاتجاه الغربى بمسار غير منسق ودون توجيه أى بلاغ مسبق.
وأشار المسؤول الروسى إلى أنه تم إيقاف القافلة الأمريكية من قبل دورية للشرطة العسكرية الروسية وإعادتها بالاتجاه المعاكس.
يشار إلى أن روسيا والولايات المتحدة قد أمرت منذ بدء عملياتهما فى سوريا عام 2015 عدة اتفاقات لمنع وقوع أى حوادث بين قوات البلدين.
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