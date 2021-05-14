ايفون 12 موبايلي تقسيط وقيمة القسط الشهري

ايفون 12 موبايلي تقسيط واحد من العروض التي قدمتها شركة موبايلي للعملاء في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا وأن ايفون 12 برو موبايلي أقساط يتم بسهولة من خلال الإنترنت إضافة إلى تقسيط جوالات موبايلي وكذلك في حالة الرغبة في السداد أو الدفع الإلكتروني، وقد وفرت الشركة ايفون أقساط بسعر الكاش وخصوصًا الإصدار الأحداث الذي أطلقته شركة أبل العالمية، ولهذا سنوفر لكم شروط ايفون 12 موبايلي تقسيط 2021 وكذلك شروط قبول طلب تقسيط جوال.

شروط ايفون 12 موبايلي تقسيط

وقد وفرت الشركة كافة المعلومات المتعلقة بالحصول على ايفون 12 موبايلي تقسيط لكافة العملاء، وقد وضعت مجموعة من الشروط لكي يتم الموافقة على طلب العملاء، ومن بين تلك الضوابط:

لا بد أن يكون العميل مشتركًا في واحد من الباقات التي تقدمها شركة موبايلي السعودية، ومن بين تلك الباقات: مفوتر 100. مفوتر 200. مفوتر 300.

ينبغي ألا يكون العميل قد توقف تفعيل الخدمة له، بسبب عدم سداد قيمة الفواتير لثلاثة أشهر ماضية، وأن يكون مجموع الفواتير المسددة بالفعل للثلاث أشهر السابقة تزيد عن 650 ريال سعودي.

ألا يكون العميل قد وُقع عليه أي غرامات مالية مسبقًا وخصوصًا إن كان مشترك في أحد عروض التقسيط، أو حصل على جوال بأنظمة التقسيط المختلفة.

أن يكون سجل العميل الائتماني يُتيح له الفرصة للحصول على جوال بنظام التقسيط.

قيمة قسط ايفون 12 الشهرية من موبايلي

وقد أوضحت الشركة أن الحصول على جوال موبايلي بنظام التقسيط لايفون 12 أو ايفون 12 برو يُحتم على العميل سداد قيمة القسط الشهرية التي تصل إلى 200 ريال سعودي.

طريقة طلب ايفون 12 موبايلي تقسيط

وعند الحاجة إلى الحصول على جهاز ايفون 12 من موبايلي كل ما هو عليك الدخول إلى صفحة موبايلي والتعرف على مواصفات الجهاز، ثم النقر على تبويب اطلبه الآن والبدء في الإجراءات.

أنواع أجهزة ايفون 12 من موبايلي تقسيط

وهناك نوعين من جوالات ايفون 12، فهناك ايفون 12 وأيضًا ايفون 12 برو، ومنه ألوان كثيرة، منها اللون الأسود، أو ايفون 12 باللون الأبيض واللون الأحمر، وكذلك اللون الأزرق والأخضر، بينما ايفون 12 برو متاح منه اللون الذهبي واللون الفضي، إلى جانب توافر اللون الأسود واللون الأزرق من خلال شركة موبايلي السعودية.