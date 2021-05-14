طريقة التقسيط من نون بنك الراجحي وشروط القبول

طريقة التقسيط من نون بنك الراجحي تعتبر من أسهل طرق أقساط جوالات بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، حيث أن المصرف يتعامل مع العديد من المتاجر الإلكترونية التي تقدم الجوالات الذكية، ولكن مع متجر نون أطلقا معًا العديد من الخدمات والمميزات للعملاء من كل مكان، وخصوصًا المقيمين في السعودية، منها أقساط نون بنك الراجحي بدون فوائد ومن خلال الراجحي نون ستحصل على أي نوع جوال تريد الحصول عليه عقب اتباع طريقة التقسيط من نون بنك الراجحي بسعر الكاش.

طريقة التقسيط من نون بنك الراجحي

قام بنك الراجحي السعودي بتوفير خدمة تقسيط جوالات بدون فوائد من خلال متجر نون بمميزات متعددة، وتكمن طريقة التقسيط من نون بنك الراجحي في الخطوات التالية:

عندما تتوافر بك كافة الشروط التي وفرها متجر نون للاستفادة من عروض التقسيط من متجر نون، فإنك تستطيع طلب الجوال من خلال المتجر الإلكتروني نون، ثم عقب إتمام خطوات الشراء بالكامل، ستحصل على فرصة اختيار السداد بالتقسيط.

ويتعين عليك اختيار بطاقة الدفع، ومن ثم ستقوم بإدخال معلومات البطاقة الائتمانية، حتى تتولى إدارة الموقع طلبك، علمًا بأن الموافقة والحصول على الجوال تستغرق فترة ما بين ثلاث إلى خمس أيام، وهذه ضمن إطار مميزات تقسيط جوالات بنك الراجحي 2021 بدون فوائد.

شروط أقساط جوالات بنك الراجحي من نون

وقد وفر متجر نون العديد من الشروط للحصول على الجوالات، من بينها أن يكون سعر الجوال لا يقل عن ألف ريال سعودي وأن تكون بطاقة السداد تابعة لبنك الراجحي السعودي للحصول على الخصم والتقسيط بدون فوائد، ومن ناحيته، أعلن بنك الراجحي عن إمكانية تقسيط جوالات بدون فوائد ولكن في حالة التقسيط لفترة لا تزيد عن 6 شهور وتبدأ من ثلاثة أشهر.

تقسيط جوالات بنك الراجحي من نون

ويوفر لك متجر نون أنواع عديدة من الجوالات المتميزة الحديثة، لأشهر وأكبر العلامات التجارية، من بينها جوالات أوبو الجديدة بالإضافة إلى جوالات هواوي العالمية، وعدد من أجهزة الآيفون بمواصفات مختلفة، وفئات سعرية عديدة، وبألوان متنوعة، وما يُميز متجر نون عن غيره، هو أن كافة الجوالات مضمونة وأصلية وبها ضمان من الشركة المصنعة لها.