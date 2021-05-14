شروط سلفة للحصول على 5 ألاف ريال سعودي كأسرع حل تمويلي

شروط سلفة للحصول على 5 ألاف ريال سعودي في خلال 15 دقيقة فقط وبدون تحويل الراتب، حيث تعتبر منصة سلفة الإلكترونية هي عبارة عن منصة للتسليف السريع المقدم بشروط ميسرة لمبلغ مالي يتراوح بين ألف ريال وخمسة آلاف ريال سعودي، يتمكن الموظف من الحصول عليها في خلال نصف ساعة تقريباً ويتم تحويل القيمة المطلوبة في حساب مقدم الطلب، حي يحتاج الكثير من المواطنين لتمويل سريع في ظل هذه الظروف والمناسبات في عيد الفطر المبارك لقضاء الاحتياجات واللوازم الطارئة، ومن خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على هذه الشروط.

شروط سلفة

شروط سلفة للتمويل النقدي السريع، من أهم الشروط التي وضعتها منصة سلفة للحصول على التمويل السريع يسيرة بحيث يتمكن المتقدم للسلفة من توفيرها بسرعة ووضع بيانات السلفة المطلوبة عن طريق الموقع الإلكتروني ومن هذه الشروط:

تتراوح قيمة القرض المطلوب بين ألف وخمسة ألاف ريال سعودي فقط ولا تزيد عن ذلك.

لابد من كون المتقدم على راس عمل ولا يقل راتبه عن 3 ألاف ريال.

أن يتم المتقدم مالا يقل عن ستة أشهر على رأس العمل.

لا يقل عمر المتقدم للسلفة عن ثمانية عشر عاما.

ومن أهم الشروط أن سلفة تقدم التمويل للسعوديين فقط.

طرية التقديم على تمويل سلفة

يتم التقديم على تمويل سلفة بطريقة إلكترونية فقط من خلال موقع البنك على الإنترنت عبر مجموعة من الخطوات البسيطة التي يمكن القيام بها من خلال متابعة التالي:

التوجه على موقع سلفة الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت.

الضغط على طلب تمويل، والانتقال إلى إنشاء حساب وكتابة البيانات التالية:

رقم الهاتف الجوال، والبريد الإلكتروني ورقم الهوية الوطنية.

إدخال كلمة مرور جيدة، والضغط على مربع التعهد والإقرار، والضغط على استكمال التسجيل.

تلقي رمز التفعيل على رقم الهاتف المدخل واستكمال التسجيل.

الدخول على الموقع بالاسم وكلمة السر وطلب التمويل.

طريقة تسجيل الدخول منصة سلفة

يمكن للشخص المتقدم للحصول على طلب سلفة إتباع الخطوات التالية لتسجيل الدخول من خلال المنصة: