رقم دانكن الموحد في السعودية 2021 وأجدد العروض

رقم دانكن الموحد في السعودية، دانكن دوناتس السعودية واحدة من أكبر الفروع التي تنتشر حول العالم والتي تم إطلاقها من خمسينات القرن الماضي لتكون أشهر ماركة في القهوة والمخبوزات الشهية اللذيذة، ودانكن السعودية يقدم العديد من الخدمات من خلال وسائل التواصل المختلفة عبر الهاتف وعبر الموقع الإلكتروني، حيث تضم دانكن الكثير من الخيارات المتعددة من دونتس ومعجنات ، مشروبات ساخنة ، مشروبات باردة ، منتجات مالحة ومنتجات أخرى متنوعة.

التواصل عبر الموقع الإلكتروني دانكن دونتس

يمكن من خلال موقع دانكن دوناتس السعودية التواصل مع خدمة العملاء والتعرف على أقرب الفروع لك. كما يمكن التواصل من خلال المنصات الاجتماعية والتطبيقات التي يتوفر حسابات دانكن دونتس عليها ويمكنك اتباع الخطوات التالية للدخول على الموقع:

من خلال الانترنت يمكنك الدخول على موقع دانكن دوناتس.

الانتقال إلى خدمة اتصل بنا من الشريط العلوي.

الدخول على الخدمة وكتابة البيانات المطلوبة ومنها:

اختار المنطقة والمدينة من القائمة.

تحديد الفرع المطلوب من القائمة.

كتابة الاسم ورقم الهاتف الجوال.

كتابة البريد الإلكتروني وتحديد سبب التواصل من القائمة.

شرح الطلب في الخانة الفارغة واختيار تقييم الخدمات ثم الضغط على إرسال.

يتم التواصل مع العميل من خلال البيانات التي قام بإدخالها من خلال نموذج التواصل على موقع دانكن دونتس.

رقم دانكن الموحد في السعودية

تنتشر فروع دانكن شركة شهية المحدودة للأطعمة التي تم إطلاقها في المملكة عام 1986 لتكون واحدة من أوائل وأهم السلاسل في الكوفي شوب في المملكة والتي توفر المخبوزات والمعجنات، والمشروبات الساخنة والباردة. ويمكن الاتصال على دانكن دوناتس من خلال الأرقام التالية:-

رقم دانكن دونتس عبر الهاتف: 8001288999 أو 0114651001​

الفاكس: 4657008​​​ 11 966+

وأيضا عبر البريد الإلكتروني [email protected]

كما يمكن التواصل مع دانكن من خلال الموقع الإلكتروني الذي يوفر الكثير من المعلومات وتلقي الاتصالات والشكاوى والاقتراحات.

فروع دانكن في السعودية

والجدير بالذكر أن دانكن دونتس لها العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية مثل فرع الرياض وفرع جدة وفرع القصيم وفرع مكة وفرع المدينة المنورة وفرع حائل وسوف نعرض عليكم العناوين بالتفصيل لكل فرع من الفروع داخل كل مدينة وهي كالتالي:-