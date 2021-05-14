الأعضاء التي يمكن التبرع بها من الأحياء والأموات تعرف عليها 1442

الأعضاء التي يمكن التبرع بها ، هو ما يشغل بال السعوديين في الوقت الحالي، وذلك بعد الإعلان عن قيام كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالتسجيل للتبرع بأعضائهم. وقد جاء هذا بهدف نشر ثقافة التبرع بين جموع السعوديين، وتشجيعهم لمساعدة المحتاجين; فهناك العديد من المرضى المنتظرين، وللتأكيد على أن هذا العمل هو عمل إنساني، مما شجع العديد من الوزراء، والشخصيات السعودية المرموقة بالإعلان عن تسجيلهم هم أيضا. وللمتبرع الحق في وهب أعضائه سواء كان حيا، أو يوصي بمنح أعضاؤه للمحتاجين بعد وفاته. وقد حددت السعودية الأعضاء المسموح وهبها، بها فأليكم التفاصيل.

الأعضاء التي يمكن التبرع بها:

لقد حددت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، الأعضاء المحددة المسموح وهبها، من قبل الأحياء، كذلك الأعضاء التي يمكن التوصية بمنحها للمحتاجين بعد الوفاة، ولكن يجب التأكد من صحة المتقدم، عن طريق طلب بعض التحاليل منه، وقد جاءت الأعضاء كالاتي:

المتبرعون الأحياء: كلية واحدة، جزء من الكبد. أما اللذين يوصون بالتبرع بعد وفاتهم: الكبد بأكمله، والكليتين كلتيهما، وكذلك الرئتين، والقرنية والبنكرياس، أيضا هذا بالإضافة للقلب، وكذلك صماماته والعظام، وكذلك جميع الأعضاء أيضا.

طريقة التسجيل للتبرع:

لقد وفرت وزارة الصحة السعودية أكثر من طريقة للتسجيل تسهيلا على المواطنين. وقد أعلنت سدايا، تلك القائمة على تطبيق توكلنا بالإعلان عن إمكانية التسجيل للتبرع بالأعضاء، عبر تطبيق توكلنا، وقد ذكرت أنه وفي البداية سيكون متاح التسجيل فقط، أما في الفترة القادمة، سيتم تحديث بيانات التطبيق، وتوفير خدمات أخرى، حيث سيكون من الممكن إلغاء الطلب، وكذلك عرض البطاقة التعريفية الخاصة بالمتبرع في المحفظة الرقمية. كما يمكن للمتبرعين الراغبين منح أعضاءهم، بعد وفاتهم التسجيل عبر الدخول بالموقع الإلكتروني الرسمي للمركز السعودي، للتبرع بالأعضاء، ومن القائمة الرئيسية اختر التسجيل، ثم التسجيل كمتبرع جديد، وأخيرا قم بملء بياناتك المختلفة كاسمك، وسنك، وفصيلة دمك والأعضاء التي تريد وهبها بها بعد وفاتك وفي النهاية اضغط تسجيل.