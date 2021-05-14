ريال مدريد يسحق غرناطة ويواصل مطاردة أتليتيكو على اللقب

سحق ريال مدريد مضيفه غرناطة 4-1 ليضمن استمرار الصراع على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم حتى النهاية.

وعلى الرغم من غياب العديد من الأساسيين بدأ ريال مدريد بقوة وأنهى الشوط الأول متقدما بثنائية لوكا مودريتش ورودريجو.

ولم يجد ريال مدريد أي صعوبة حتى بعد تقليص خورخي مولينا الفارق في الدقيقة 71 عندما تابع تسديدة زميله لويس سواريز التي أبعدها الحارس تيبو كورتوا.

وأعاد البديل ألفارو أودريوزولا تقدم ريال مدريد بفارق هدفين في الدقيقة 75 بعد تمريرة من البديل إيدن هازارد.

وبعد أقل من دقيقة جعل كريم بنزيمة النتيجة 4-1 بعد خطأ من روي سيلفا حارس غرناطة الذي أخطأ في الخروج من مرماه ليضع المهاجم الفرنسي الكرة في المرمى الخالي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن أتليتيكو مدريد المتصدر قبل جولتين من النهاية. ويحتل برشلونة المركز الثالث متأخرا بنقطتين عن ريال مدريد.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أتليتيك بيلباو يوم الأحد فيما يستضيف أتليتيكو منافسه أوساسونا.

وإذا فشل ريال مدريد في الفوز على بيلباو سيتوج أتليتيكو باللقب لو انتصر على أوساسونا.