ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلى على غزة إلى 109 شهداء

جدة - نرمين السيد - أعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيّين بالقصف الإسرائيلى المتواصل على ​قطاع غزة​، إلى 109 شهداء من بينهم 28 طفلًا و15 سيّدة، و621 إصابة بجراح مختلفة.





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