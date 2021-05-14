ريال مدريد يفوز ضد غرناطة بنتيجة (4-1) ويعزز آمله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد غرناطة، بعد زلاته الأسبوع الماضي ضد إشبيلية (2-2)، تعافى ريال مدريد من عدم تقديم هدية أخرى، في نهاية اليوم السادس والثلاثين من الدوري الإسباني، مساء الخميس، فاز نادي العاصمة ريال مدريد 4-1 في غرناطة، هذه النتيجة تسمح له بالبقاء بنقطتين خلف أتلتيكو مدريد، الذي يزال في الصدارة بفوزه في اليوم السابق على ريال سوسيداد (2-1)، مع بقاء القليل من اللاعبين المتاحين للعب، سواء بسبب الإصابات وغياب مارسيلو التي قررها زين الدين زيدان، سيطر الميرينغي إلى حد كبير على اللقاء، وعاد إلى غرفة خلع الملابس في الشوط الأول بفارق هدفين، بفضل الهدف الافتتاحي من لوكا مودريتش في الدقيقة (17) وهدف رودريجو الأول هذا الموسم في الدوري في الدقية (45 + 1).

الهدف التاسع والعشرون لصالح لاعب ريال مدريد كريم بنزيمة

وسجلت الأهداف الثلاثة الأخرى من المباراة في غضون خمس دقائق في الشوط الثاني، قام المخضرم خورخي مولينا، 39 عامًا، بتقليص الفارق لصالح غرناطة، وجعل يعتقد أن نهاية مثيرة للمباراة كانت في الطريق عند الدقيقة (71)، لكن ألفارو أودريوزولا، الذي دخل عند الاستراحة ليحل محل الشاب مارفن، الذي أصيب بخطأ فادح من قبل داروين ماتشيس، سرعان ما سجل هدف التقدم وأخمد هذه الآمال عند الدقيقة (75). كما استغل كريم بنزيمة الخروج الفاشل تمامًا من حارس مرمى الخصم ليسجل هدفه التاسع والعشرين في جميع المسابقات، وسيطرفريق ريال مدريد تماما على المباراة، وهدد لاعبوه مرمى الخصم غرناطة أكثر من مرة.

الريال يحتل المرتبة الثانية في الليغا

رفع فريق الريال رصيده من النقاط إلى ثمانية وسبعون نقطة ليتمسك بحضوضه في المنافسة على لقب الدوري الإسباني فيما توقف رصيد نادي غرناطة عند الخمسة والأربعون نقطة نقطة في المرتبة العاشرة في الترتيب العام للدوري، ويجب أن يواجه النادي الملكي الآن أتلتيك بلباو، على أرض الباسك، يوم الأحد في الجولة 36 وسينتهي الموسم على أرضه يوم 23 مايو ضد فياريال، مع هاتين النقطتين خلف المنافس، ولكن أيضًا متقدمًا كثيرًا على برشلونة، لم ينته شيء في الدوري الإسباني لحد الآن.