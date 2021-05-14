الولايات المتحدة تدعو رعاياها إلى تجنب السفر لإسرائيل

دعت وزارة الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين إلى "تجنّب الذهاب إلى إسرائيل" بسبب تصاعد العنف في الأيام الأخيرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وبعد أن تم في الأسابيع الماضية خفض التحذير من السفر إلى إسرائيل في ضوء تحسّن الوضع الوبائي فيها، أُعيد رفع مستوى التحذير من الدرجة الثانية إلى الثالثة، على مقياس من أربع درجات.

كما أوصت الولايات المتحدة رعاياها بعدم الذهاب إلى قطاع غزة والضفة الغربية حيث رفعت مستوى التحذير إلى أقصى درجة.