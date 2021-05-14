عاجل .. انقطاع الكهرباء عن معظم قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الظلام يخيم على غالبية مناطق محافظة شمال قطاع غزة بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا، إضافة إلى مدينة غزة، جراء القصف الإسرائيلى العنيف من الطيران الحربى ومن مدفعية الاحتلال والبوارج والزوارق البحرية الحربية، الذى طال أحياءً سكنية وبنى تحتية. وأكدت أن خطوط كهرباء رئيسية تعطلت، إضافة إلى توقف وشيك لمحطة التوليد الوحيدة فى غزة بسبب منع إدخال الوقود اللازم لتشغيلها عبر معبر كرم أبو سالم التجارى المغلق منذ أيام من سلطات الاحتلال.

وأشارت نقلاً عن شركة توزيع الكهرباء إلى تعطل خط جباليا المغذى لمحافظة شمال قطاع غزة، خاصة وأن خروجه من الخدمة رفع عدد الخطوط الرئيسية المعطلة أربعة خطوط وهى تشكل(45%) من الطاقة الواردة من أراضي48، بطاقة اجماليه تصل لـ(50) ميجاوات.

ويزيد انقطاع التيار الكهربائى العبء والضغط على قطاع الكهرباء والطاقة، ويشكل منعطفا حادا وخطيرا يهدد بانهيار وشيك لأغلب القطاعات الحيوية فى غزة ومن أبرزها قطاعات الصحة والمياه والبيئة والصرف الصحى والخدمات العامة، كما أن هذا الأمر سيعد وشيكا وحتميا فى حال توقف محطة التوليد عن العمل بشكل كامل. ويتواصل العدوان الإسرائيلى على غزة لليوم الخامس على التوالي، موقعاً على الأقل 109 شهداء بينهم 28 طفلاً و15سيدة و621 إصابة بجروح مختلفة، ودمار هائل فى البنايات والبنى التحتية.