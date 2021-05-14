الأردن يدين إطلاق ميليشيات الحوثى صواريخ بالستية تجاه السعودية

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن اليوم إطلاق مليشيات الحوثى عددا من الطائرات والصواريخ البالستية باتجاه أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث تمكنت قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.





وأكدت الخارجية الأردنية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، إدانة واستنكار المملكة الشديدين استمرار هذه الأفعال الإرهابية الجبانة التى تشكل خرقا للقانون الدولى الإنسانى. كما أكدت وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب السعودية فى وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق وأن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ وأن أى تهديد لأمن المملكة الشقيقة هو تهديد لأمن المنطقة برمتها.

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