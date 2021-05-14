سولشار: الاحتجاجات ليست سبب هزيمة الشياطين الحمر

قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد إن تعطل استعدادات فريقه بسبب احتجاجات الجماهير ليست السبب في الأداء السيء في الهزيمة 4-2 أمام غريمه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتأجلت المباراة قبل عشرة أيام بسبب احتجاجات الجماهير وكانت هناك إجراءات أمنية مشددة بالإضافة إلى وجود مكثف للشرطة حول ملعب أولد ترافورد.

ووصل لاعبو يونايتد إلى الملعب قبل أكثر من سبع ساعات من انطلاق المباراة وتناولوا الطعام وحصلوا على قدر من الراحة داخل الاستاد بدلا من وجودهم المعتاد في الفندق.

وأشار المحتجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى نيتهم في تكرار الاحتجاجات بمنع الفريق من مغادرة الفندق والوجود في المنطقة المحيطة بالملعب.

وسارع سولشار، الذي خسر فريقه للمرة الثانية على أرضه في الدوري منذ بداية الاحتجاجات لكنه حافظ على المركز الثاني، بالحديث عن عدم استخدام ذلك كعذر.

وقال "بمجرد وصولنا كنا نركز على المباراة. لكن الاستعداد كان مختلفا بالاستعداد منذ الظهر لمباراة انطلقت في الثامنة والربع (بالتوقيت المحلي)، فترة طويلة لكي نكون في الملعب لكن أعتقد أن اللاعبين تعاملوا مع الأمر بشكل جيد.

"بالتأكيد تسببت (الاحتجاجات) في تشتيت الفريق قليلا لذا الوضع لم يكن مثاليا لكن كان علينا التعامل معه".

وأشار سولشار إلى أن ليفربول استحق النقاط الثلاث.

وأضاف "(ليفربول) استحق الفوز. اهتزت شباكنا في لحظات حاسمة في المباراة. لم نستطع البناء على الزخم أو كسر إيقاع (ليفربول). أهدينا (ليفربول) هدفين على الأقل. ثم أحرزنا هدفا آخر، واتيحت لنا فرصة خطيرة... اللحظات الحاسمة لم تكن في صالحنا".

وتشهد مباراة يونايتد على أرضه ضد فولهام، الذي تأكد هبوطه، يوم الثلاثاء عودة الجماهير إلى المدرجات وتمنى المدرب النرويجي أن يصنع ذلك شعورا مختلفا.

وتابع "أتمنى عندما تعود الجماهير يوم الثلاثاء أن تكون الأجواء جيدة. انتظرنا فترة طويلة لعودتها لذا نتطلع للاستمتاع بالمباراة سويا".

واحتجت جماهير يونايتد على عائلة جليزر المالكة للنادي وتأجج غضبها بسبب مشاركة الإدارة في تأسيس دوري السوبر قبل أن يتم إلغاء البطولة.