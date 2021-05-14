إطلاق نار بولاية رود آيلاند الأمريكية وإصابة 9 أشخاص

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة WPRI التلفزيونية المحلية أن حادث إطلاق النار وقع فى حى سكنى من المدينة.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن 3 من الجرحى فى حالة خطيرة.

وقالت الشرطة إن الحادث ناجم عن صدامات بين عصابات المحلية، وأن إطلاق النار كان من سيارة باتجاه أحد المبانى فى المنطقة.

وذكرت الشرطة أن أعمار المصابين تتراوح بين 19 و25 عاما، دون أن تكشف عن هوياتهم