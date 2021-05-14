إيطاليا تسجل أكثر من 8 آلاف إصابة و201 وفاة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8.025 مقابل 7.852 الأربعاء، ليصل العدد العام إلى مستوى 4.139.160 حالة، بينها 346.008 نشطة.
وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 201 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، مقارنة مع 262 فى بيانات الأربعاء، ليصل عدد ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 123.745 شخصا.
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